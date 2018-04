Risparmio, studio CNP Partners: italiani lontani da pianificazione -3

Roma, 9 apr. - Dallo studio emerge inoltre che il 58% degli investitori non coinvolge i figli - o li coinvolge in maniera marginale - nelle decisioni d'investimento. Ciò rappresenta un notevole rischio per il futuro, poiché spesso non dà loro la possibilità di sviluppare la consapevolezza dell'importanza della pianificazione finanziaria.

Da questo punto di vista assumono un ruolo fondamentale i consulenti finanziari: il 53% degli intervistati riconosce loro un importante ruolo di aiuto nel trasferire competenze finanziarie all'interno del gruppo familiare.

L'opportunità di un ruolo a 360°: il consulente life planner delle famiglie Dallo studio emerge con chiarezza l'opportunità per l'industria finanziaria di far leva sulla figura dei consulenti e sulle reti per guidare un'evoluzione culturale nelle famiglie italiane, che implichi anche un progressivo passaggio generazionale, con il coinvolgimento sempre maggiore dei giovani nelle scelte d'investimento delle famiglie.

I consulenti sono così chiamati a divenire sempre più veri e propri life planner, supporto alle famiglie nella pianificazione finanziaria a lungo termine, che unisca i temi del risparmio e della protezione e che abbracci le esigenze delle diverse generazioni, contribuendo anche a formare una nuova leva di investitori consapevoli. Un ruolo cardine e di grande valore, come quello storicamente degli avvocati e dei notai di famiglia, a cui ancora il 40% degli italiani si rivolge anche su temi finanziari.

Francesco Fiumanò, Chief Commercial Officer di CNP Partners, ha commentato: "Abbiamo realizzato questo studio in collaborazione con SWG perché riteniamo sia fondamentale promuovere l'importanza della pianificazione finanziaria fra le famiglie italiane e soprattutto fra i giovani, che hanno il potenziale per divenire investitori attenti e consapevoli. È infatti necessario che gli italiani adottino un approccio di lungo termine al risparmio, che può garantire la serenità del loro futuro molto più del capitale lasciato liquido sul conto corrente. In questo senso, hanno per noi un ruolo cruciale i consulenti e le reti, con cui lavoriamo in stretta collaborazione, che possono aiutare le famiglie nel mettere a fuoco le loro esigenze nelle diverse fasi di vita e nell'individuare sempre le migliori soluzioni finanziarie, combinando in maniera equilibrata gli obiettivi di rendimento e di protezione del capitale, anche e soprattutto umano".