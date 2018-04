Risparmio, studio CNP Partners: italiani lontani da pianificazione -2

Roma, 9 apr. - In questo contesto, gli orientamenti del campione nei confronti del risparmio sono molto diversi e consentono di identificare 4 profili di "risparmiatori": " i little beaver o formichine, che corrispondono al 57% del totale, che reagiscono all'incertezza essendo molto attenti al risparmio e che tuttavia considerano i prodotti d'investimento qualcosa di complesso e rischioso. Se investono lo fanno nella prospettiva primaria di proteggere il futuro salvaguardando il capitale. " gli easy touch, pari al 38% del campione, sono poco propensi alla pianificazione finanziaria ed estranei al mondo degli investimenti, ritenuti troppo complessi; " i trader (17% del totale), dotati di una buona conoscenza del mondo degli investimenti finanziari, considerano invece i prodotti d'investimento il miglior modo di far fruttare e accrescere il capitale, e quindi una fonte di serenità per il futuro; " gli sparing, pari al 10% del totale, tendenzialmente giovani, ma che hanno già costituito una famiglia, sono molto attenti alla pianificazione e investono in prodotti finanziari puntando sia al rendimento che alla protezione del capitale, per garantirsi una vecchiaia serena e per poter sostenere i progetti futuri dei loro figli.

In linea con i profili delineati, lo studio fa emergere che più della metà degli intervistati non ha mai investito in prodotti d'investimento. In particolare, il 25% del campione tiene ancora i soldi liquidi sul conto come forma di "auto-assicurazione", il 27% non ha mai pensato di utilizzare strumenti di investimento, mentre il 30% ha pensato di farlo ma ha poi accantonato l'idea.

Tuttavia, il 30% circa degli italiani guarda ai prodotti di investimento come strumenti per proteggere il capitale e "il futuro delle famiglie", e tuttavia considera gli investimenti in maniera separata rispetto alla protezione e all'assicurazione, che ha invece specificamente la funzione di "garantire" il reddito e proteggere il capitale umano. In dettaglio, il 31% del campione (33% uomini e 28% donne, con un picco del 51% fra gli intervistati con figli fuori casa) investe con l'obiettivo di salvaguardare il tenore di vita della famiglia, mentre il 27% punta soprattutto al rendimento (in maggioranza le donne, pari al 29%, rispetto al 27% degli uomini).(Segue)