Risparmio, studio CNP Partners: italiani lontani da pianificazione

Roma, 9 apr. - Gli italiani sono consapevoli della difficoltà di riuscire a mantenere un tenore di vita "sostenibile" in futuro, ma non hanno ancora la consapevolezza necessaria per provvedere ad una pianificazione finanziaria efficiente.

Sono questi i risultati di una ricerca realizzata da SWG in collaborazione con CNP Partners, la società del Gruppo CNP Assurances attiva in Italia nei settori del risparmio e della protezione della persona. Lo studio, realizzato con metodo misto (CATI/CAWI) si basa su un campione di 1000 persone, di età compresa fra i 35 e i 70 anni, responsabili o corresponsabili delle decisioni finanziarie delle famiglie.

In dettaglio, dallo studio emerge - si legge in un comunicato Cnp - che l'81% degli intervistati (con un picco dell'85% nella fascia di età 45-54 anni e dell'83% fra coloro che convivono con i loro figli) è consapevole del rischio che la pensione che ricevono o riceveranno possa non essere sufficiente a rispondere alle esigenze loro e delle loro famiglie in futuro. Il 78% del campione teme di trovarsi in difficoltà economiche senza poter contare su un aiuto concreto da parte delle istituzioni (la percentuale sale all'82% nella fascia compresa fra i 35 e i 44 anni e fra coloro che non hanno figli), mentre ben l'86% degli intervistati con figli conviventi teme di non poterli aiutare economicamente qualora ne avessero bisogno.(Segue)