Ungheria, Pittella: Orban mette in discussione valori democrazia

Roma, 9 apr. - . "In Ungheria, Orban ha vinto le elezioni dopo aver impostato la sua campagna elettorale intorno al tema dei valori. I valori sono fondamentali nella politica di oggi, la sinistra non può concentrarsi solo sui temi economici e evitare di trattare questo tema. In particolare, la sinistra italiana e europea deve essere più decisa nella battaglia in difesa dei valori democratici. Non ci possiamo fidare dei leader eletti seppure in modo democratico. Teniamo gli occhi aperti. Viste le politiche di Orban degli ultimi anni, e gli slogan che ha usato in campagna elettorale, Orban stesso ha dato prova di poter mettere in discussione l'esistenza stessa della democrazia liberale nel suo paese". Lo afferma il senatore del Pd Gianni Pittella commentando i risultati delle elezioni ungheresi. "Purtroppo - continua Pittella - anche in Ungheria le divisioni a sinistra si sono dimostrate decisive. Se tutti i partiti di sinistra si fossero presentati insieme, sarebbero stati in grado di togliere dei seggi fondamentali a Orban, e lo avrebbero privato della maggioranza di 2/3, che permette a Fidesz di portare avanti riforme costituzionali senza doversi accordare con altri partiti".