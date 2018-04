Governo, Pedrazzini (Fi): M5s? Sotto i veti niente

Roma, 9 apr. - "Sotto i veti niente. Dal vocabolario del Movimento 5 Stelle è uscito qualsiasi riferimento ai temi e ai problemi del Paese per far posto solo ai diktat, ai ragionamenti sulle poltrone e a vecchie esibizioni di antiberlusconismo. Tutto questo senza mostrare alcun rispetto per quei 5 milioni di elettori che il 4 marzo hanno votato Forza Italia". Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia, Claudio Pedrazzini.

"Per dar vita a un governo serve responsabilità. Tuttavia, di questo passo i grillini saranno sì 'responsabili', ma solo del ritorno al voto. E non è questo che serve ad un Paese che deve rilanciarsi scena sulla scena internazionale, che fatica a superare la crisi economica e sul quale pende come una spada di Damocle il rischio di aumento dell'Iva", conclude.