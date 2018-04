Grimoldi (Lega): Ungheria ha premiato chi non si è genuflesso Ue

Roma, 9 apr. - "Complimenti al confermato premier ungherese Viktor Orban per la sua straripante vittoria. I cittadini ungheresi hanno premiato con il loro voto chi ha difeso il loro popolo e il loro territorio, chi non si è mai genuflesso a Bruxelles e a Berlino e chi è andato in Europa a testa alta, facendo valere i propri diritti. L'esatto opposto di quello che hanno fatto i premier e i ministri italiani dal 2013 ad oggi". Lo afferma in una nota Paolo Grimoldi, segretario della Lega lombarda e deputato della Lega.