Maltempo, Coldiretti torna dopo +74% precipitazioni a marzo

Roma, 9 apr. - Il maltempo torna ad abbattersi sull`Italia dopo un mese di marzo con straordinarie piogge e neve che ha fatto registrare la caduta del 74% di acqua in piu` rispetto alla media storica. E` quanto emerge da una analisi della Coldiretti, sulla base dei dati Isac Cnr, che evidenzia la preoccupazione per l`arrivo di una nuova perturbazione. Se le precipitazioni sono importanti soprattutto al sud dove nei principali invasi c`è bisogno d`acqua per scongiurare la siccità estiva, a preoccupare - sottolinea la Coldiretti - sono i temporali violenti e gli effetti su colture e terreni con frane e smottamenti.

Nell`attuale fase stagionale con le piante in piena fioritura e le primizie in campo, la grandine - prosegue la Coldiretti - è l`evento piu` temuto dagli imprenditori agricoli per la perdita dell`intero raccolto dopo in anno di lavoro. Siamo di fronte all`ultima perturbazione in un inizio di anno che ha distrutto gli ortaggi in campo e provocato perdite consistenti nelle piante da frutto e soprattutto gli ulivi per danni complessivi stimati in oltre 400 milioni di euro.

Il clima impazzito del 2018 - sottolinea la Coldiretti - ha spaccato la corteccia, bruciato le gemme e spogliato dalle foglie almeno 25 milioni di piante di ulivo dalla Puglia all`Umbria, dall`Abruzzo sino al Lazio con danni che, a seconda delle regioni, incideranno tra il 15% e il 60% della prossima produzione. L`andamento anomalo di quest`anno conferma i cambiamenti climatici in atto che si manifestano proprio - conclude la Coldiretti - con la piu` elevata frequenza di eventi estremi con sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo.