Terapia genica, Novartis acquisisce AveXis per 8,7 miliardi

New York, 9 apr. - Novartis ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l'acquisto di AveXis, una società statunitense che si occupa di terapia genica; l'operazione andrà in porto grazie al pagamento di 218 dollari per azione, pari a un premio dell'88% rispetto al prezzo di chiusura in Borsa del 6 aprile, per un totale di 8,7 miliardi di dollari.

I due consigli di amministrazione hanno approvato all'unanimità l'operazione e per la fine del 2018 è previsto il completamento del processo di acquisizione. La fusione potrebbe avere un impatto negativo sui proventi operativi del 2018 e 2019, a causa degli alti costi per gli investimenti in ricerca e sviluppo; dal 2020 è invece previsto un impatto favorevole.

AveXis, che sviluppa trattamenti per pazienti con malattie genetiche rare in neurologia, sta lavorando al trattamento dell'atrofia muscolare spinale (Sma), una malattia degenerativa; l'AVXS-101, il prodotto di punta di AveXis, ha la potenzialità di essere la prima terapia sostitutiva del gene per questa malattia, secondo Novartis.