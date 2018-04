Francia, proteste sociali crescono e Macron va in tv

Parigi, 9 apr. - Solitamente parco nelle sue esternazioni mediatiche, il presidente francese Emmanuel Macron ha deciso di concedere ben due interventi televisivi nella settimana in corso, giovedì alle 13 su TF1 e domenica sera alle 20.30 su Bfmtv, radio RMC e il sito Mediapart.

Confrontato a un movimento di contestazione sociale crescente, che va dagli scioperi dei ferrovieri alle proteste nelle università, il capo di stato francese cercherà di "lanciarsi in un esercizio di recupero della fiducia", secondo i suoi oppositori.

A un anno dalla sua elezione, Macron sarà l'invitato del giornale delle 13 condotto da Jean-Pierre Pernaut, su TF1, la prime rete televisiva privata. L'intervista si svolgerà in una scuola di un piccolo paese in Normandia e sarà l'occasione per il presidente di rivolgersi in particolare ai pensionati e alla popolazione rurale francese. L'appuntamento di domenica sera invece sarà rivolto a una audience più urbana, in un orario più consono ai lavoratori.

Finora il capo di stato francese ha concesso solo due interviste dal suo arrivo all'Eliseo, a TF1 in ottobre e a France2 (tv pubblica) a dicembre. (fonte afp)