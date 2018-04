Governo, Furlan: tempi lunghi, il Paese ha bisogno di una guida

Roma, 9 apr. - "Sono preoccupata per i tempi troppo lunghi nella preparazione del nuovo Governo. Il Paese ha iniziato la sua crescita anche se ancora insufficiente, ma ha bisogno di una guida, di un esecutivo che porti avanti gli elementi strutturali della crescita, quindi di investimenti in infrastrutture, in innovazione, in ricerca". Lo dichiara il segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan.

"Ecco perchè ci auguriamo che presto il Paese possa avere un governo che possa stanziare investimenti sulle questioni strutturali della crescita e dello sviluppo - aggiunge - per noi quello che è importante è che ci sia un Governo che metta al centro il tema dello sviluppo, dell'occupazione, della qualità della vita degli uomini e delle donne del lavoro. Spero vivamente che non si vada a nuove elezioni,non credo, infatti, che in questa fase così delicata serva agli italiani, anzi: ai cittadini servono risposte certe innanzitutto a partire dal lavoro. Non c'è qualità del lavoro, in quello che si produce, se non è presente una grande legalità: il lavoro ha bisogno di legalità. Quindi il tema degli appalti, dei sub appalti , delle infiltrazioni spesso delle mafie anche nei grandi appalti pubblici è una delle questioni nodali da affrontare".