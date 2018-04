Tim, proxy Iss suggerisce voto a favore proposta Elliott cda

Milano, 9 apr. - Dopo Glass Lewis, anche il proxy adviser ISS raccomanda ai soci di Tim di votare a favore della proposta del fondo Elliott di revocare sei consiglieri targati Vivendi e nominare sei suoi amministratori all'assemblea del 24 aprile.

I nominativi proposti da Elliott, si legge nel report, "sono candidati indipendenti italiani, alcuni con rilevante esperienza di Ceo nei board delle società media e telecom". Vivendi "sembra essere più uno svantaggio che un asset per Tim, spiega Iss ai soci di Tim. "L'influenza di Vivendi non ha portato stabilità, la società ha visto tre Ceo in due anni e ricorrenti problemi con i regolatori", afferma ancora Iss, che parla anche di "relazioni in calo con il governo italiano e di un conflitto di interesse sempre presente".