Sisto: da M5s anatemi ridicoli contro FI

Roma, 9 apr. - "Qualcuno dovrebbe spiegare al M5S che, nonostante la buona affermazione, non ha vinto le elezioni. La pretesa di dettare legge su chi può andare al governo e chi no è un esercizio di stile in cui i grillini si stanno impegnando da giorni senza avere alcun titolo per farlo". Lo dichiara il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto commentando le dichiarazioni di Alfonso Bonafede.

"Il vincitore di questa tornata elettorale è il centrodestra, di cui Forza Italia è parte integrante, centrale e irrinunciabile. Gli anatemi ridicoli nei nostri confronti e nei confronti del nostro leader non sono altro che il segno della profonda immaturità istituzionale di un Movimento avvitato sulla sua pseudo ideologia", conclude.