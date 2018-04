Siria, Lavrov: a Douma non abbiamo trovato alcuna sostanza chimica

Mosca, 9 apr. - Gli specialisti russi che hanno indagato sulla situazione a Douma dopo le accuse al regime siriano di aver lanciato un attacco chimico contro i ribelli, "non hanno rinvenuto alcuna traccia di sostanza chimica", ha dichiarato il ministro russo degli Esteri Sergey Lavrov. "I nostri specialisti militari si sono già recati sul posto (..) non hanno rinvenuto alcuna traccia di cloro o di qualsiasi sostanza chimica utilizzata contro i civili", ha detto in conferenza stampa.

"Inoltre, quando chiedono una tempestiva, onesta indagine, noi siamo del tutto a favore. Ma se questa indagine viene condotta con l'unico obiettivo di arrivare a una precisa conclusione, e questa conclusione è che 'è stato fatto da Assad con il sostegno di Putin', bene, allora non possiamo discutere seriamente questo caso", ha aggiunto il capo della diplomazia russa.