Fisco, Unimpresa propone Irpef 25% fino a 50mila euro e Iva 19% -2

Roma, 9 apr. - Nell`ambito della tassazione d`impresa, l`Irap è oggetto di grande attenzione: Unimpresa osserva anzitutto che il calcolo dell`imposta regionale sulle attività produttive nella sostanza colpisce, oltre agli utili, anche alcuni costi indeducibili; ciò con un significativo incremento del tax rate, soprattutto per le pmi che ricorrono ai finanziamenti bancari. Di qui la necessità di rivedere i meccanismi volti alla creazione della base imponibile, restringendola significativamente. Nel campo della riscossione, viene proposto un patto di rientro dei pagamenti coi tempi necessari, calibrati sulla realistica disponibilità del contribuente, e la stipula di accordi convenzionati, a tasso zero, con le banche, qualora ci fosse necessità di liquidità.

Unimpresa suggerisce poi di rafforzare gli incentivi fiscali per la ricerca e per l`internazionalizzazione: strumenti di aiuto alle aziende da indirizzare soprattutto alle micro e piccole imprese, le più penalizzate per le loro capacità finanziarie e strutturale. Tra le idee, agevolazioni e incentivi specifici per i raggruppamenti di pmi, accompagnati dall`introduzione di strumenti a basso costo di controllo sugli investimenti (come perizie e due diligence). Quanto all`internazionalizzazione, l`associazione propone di abrogare tutte le norme "presuntive" che, di fatto, costituiscono un ostacolo alla delocalizzazione di aziende italiane all`estero (exit tax, esterovestizione, transfer price); viene proposto, poi, di estendere l`agevolazione della "branch exemption", che riguarda solo le multinazionali, anche alle piccole imprese e micro imprese, allargandola alle newco costituite all`estero, purché controllate dalla società-madre italiana.