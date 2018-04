Governo, Savino (Fi): M5s non ha linea politica

Roma, 9 apr. - "La linea politica dei 5 stelle è non avere una linea politica ma adattarsi alle circostanze, mimetizzarsi nella palude, mostrarsi un giorno propensi alla Lega e il giorno dopo al Pd, o addirittura ad entrambi nello stesso giorno. Il M5S non ha le idee chiare, non è un interlocutore credibile per nessun governo, lo contraddistingue soltanto la brama di potere". Lo afferma Elvira Savino, deputata di Forza Italia, che aggiunge: "Oggi il presidente della Camera Fico ha auspicato un dialogo fra i gruppi parlamentari per formare un governo, mentre la linea di Di Maio è invece quella di escludere a priori il dialogo con alcuni gruppi politici che pure hanno ricevuto milioni di voti dagli Italiani. Come ci si può fidare dei 5 stelle?".