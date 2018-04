Regionali, Salvini: la gente chiedeva candidatura Fedriga

Udine, 9 apr. - La candidatura di Fedriga alla Regione Friuli Venezia Giulia? "Lo chiedeva la gente". Così il leader delle Lega, Matteo Salvini, oggi a Udine, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano in merito al cambio di candidato del Centrodestra in Fvg, da Renzo Tondo a Massimiliano Fedriga.

"Non era mai successo in passato che tantissime persone, di diverso livello sociale, culturale di Udine chiedessero un triestino alla presidenza della Regione - ha aggiunto Salvini -. Vuol dire che è ritenuta una persona pulita, onesta e perbene". "La politica ha ascoltato e ha fatto un passo indietro, quindi quelli che avevano altri disegni con altri candidati hanno fatto spazio alla richiesta della gente. E stando ai sondaggi in giro è stata la scelta vincente", ha concluso.