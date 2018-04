De Poli: no a guerra tra poveri, governo aumenti risorse fondo ristoro

Roma, 9 apr. - "Sulle banche è chiaro che se il decreto ministeriale in arrivo stabilirà che le pratiche vengono esaminate in ordine di arrivo, ciò che si profila dietro l'angolo e va scongiurata...è una guerra tra poveri. Al prossimo Governo, a prescindere dai colori politici, chiederemo di aumentare la dotazione del Fondo ristoro destinato ai risparmiatori che risultano vittime di comportamenti fraudolenti". Lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli che, nelle scorse settimane, ha presentato un'interrogazione parlamentare destinata al ministro dell'Economia Piercarlo Padoan a cui ha chiesto di aumentare la dotazione: "I 100 milioni previsti sono risorse evidentemente insufficienti. Bisogna evitare una situazione di ingiustizia: non possono esserci cittadini di serie A che giustamente avranno i risarcimenti e cittadini di serie B che, pur vedendo riconosciuta una frode ai loro danni, non riceveranno un euro. Tutto ciò è semplicemente inaccettabile".