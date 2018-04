Polverini: partire da proposte c.destra per trovare numeri in Aula

Roma, 9 apr. - "Introduzione della Flat Tax, revisione della legge Fornero, sostegno alle famiglie, misure per favorire l`occupazione giovanile, maggiore sicurezza per i cittadini e politiche più severe sull`immigrazione con il blocco degli sbarchi e il rimpatrio per gli irregolari. Partire dalle proposte per trovare su queste i numeri in Parlamento". Lo dichiara la deputata di Forza Italia Renata Polverini.

"Più passano i giorni - aggiunge - più è evidente che l'unica possibilità di dare una guida al Paese è quella di un esecutivo di centrodestra. Le scadenze si avvicinano: è urgente definire le linee economiche per i prossimi anni nel Def, a cominciare dalla cancellazione dell`aumento dell'Iva di 12,5 miliardi da gennaio 2019; a metà maggio l'Italia deve partecipare al G7 e a giugno al Consiglio d`Europa; in autunno, ci aspetta la legge di bilancio. Dobbiamo lavorare per formare al più presto un governo, ora più che mai da parte di tutte le forze politiche servono serietà, responsabilità e consapevolezza che non si può galleggiare ma occorre realizzare le riforme per l'Italia".