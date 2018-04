Napoli, Nugnes (M5s): mai aderito a conferenza di cittadinanza attiva

Roma, 9 apr. - "In merito alla notizia diffusa dal quotidiano Libero (http://www.liberoquotidiano.it/news/italia/13325730/napoli-travol ta-dal-debito-il-professor-realfonzo-svela-le-bugie-di-de-magistri s.html) e da altri siti che mi indicano come partecipante alla conferenza di Cittadinanza Attiva in difesa di Napoli, dichiaro che non ho mai aderito né annunciato la mia partecipazione alla stessa. Notizia quindi destituita di ogni fondamento, e per la quale è stata chiesta rettifica al suddetto giornale": lo dichiara la senatrice del MoVimento 5 Stelle Paola Nugnes.