Ungheria, Salvini: Orban vince perchè difende il suo popolo

Udine, 9 apr. - "Dobbiamo semplicemente guardare agli altri popoli europei che difendono le proprie aziende, i propri lavoratori, i propri studenti, il proprio futuro e i propri confini". Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, oggi a Udine, durante un incontro elettorale, facendo riferimento all'esito delle elezioni in Ungheria. Rivolgendosi ai militanti presenti, Salvini ha aggiunto: "Tutti i giornali dicevano 'sicuramente Orban non vince perché è populista, perché è nazionalista, perché vuole controllare i confini, perché difende le banche ungheresi, difende le aziende ungheresi, difende le università e la moneta ungherese'. Ha stravinto con la maggioranza assoluta dei voti. Una volta i nostri nonni quando difendevano i confini erano degli eroi, adesso si diventa un pericoloso razzista e populista. Vorremmo tornare semplicemente a vivere in pace", ha concluso.