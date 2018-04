Francia, lacrimogeni per sgombero ex area aeroporto occupata

Roma, 9 apr. - Operazione di polizia in grande stile nell'Ovest della Francia con lanci di lacrimogeni e granate stordenti per rimuovere qualche centinaio di ambientalisti e anarchici che occupavano un'area destinata fino a gennaio scorso alla costruzione di un nuovo aeroporto. L'area di Notre-Dame-des-Landes era occupata da anni dagli oppositori del progetto di costruirvi un aeroporto da 580 milioni di euro, a cui il governo ha rinunciato a inizio anno. Circa 2.500 agenti hanno partecipato allo sgombero all'alba di stamani, dopo il blocco della strade della zona. Gli occupanti hanno reagito lanciando pietre e dando fuoco alle barricate e un agente è stata ferito a un occhio, secondo fonti di polizia, che ha descritto gli scontri come isolati e di scarsa entità. (Segue)