Principe ereditario saudita a Parigi, cena a sorpresa con Macron

Parigi, 9 apr. - Il principe ereditario saudita avvia oggi una visita ufficiale in Francia, parte di un tour mondiale che mira a rilanciare l'immagine globale dell'Arabia saudita e a costruire nuovi legami commerciali e culturali, nella fattispecie con Parigi, malgrado le frequenti tensioni bilaterali.

Il principe Mohammed bin Salman - sempre più conosciuto come MBS - ha cenato ieri sera con il presidente Emmanuel Macron al museo del Louvre. Un appuntamento non ufficialmente annunciato in precedenza, che con l'effetto sorpresa evidenzia la volontà di Macron di dare peso alla visita del giovane leader saudita e di rinforzare i legami con il Paese che è il primo esportatore al mondo di greggio, proprio nel momento in cui Parigi è impegnata nel gestire con grande equilibrismo anche le relazioni con l'Iran, nemico giurato dell'Arabia Saudita.(Segue)