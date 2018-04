Tim: realizzi in Borsa (-1%), attesa per cda e liste

Milano, 9 apr. - Prese di beneficio in Borsa su Tim (-0,9% a 0,8456 euro) dopo i recenti acquisti. I riflettori restano accesi sul titolo in vista della battaglia assembleare del 24 aprile mentre questo pomeriggio il cda del gruppo dovrà decidere eventuali contromosse contro la decisione del collegio sindacale di integrare l'ordine del giorno con le richieste di Elliott di revocare sei amministratori targati Vivendi e nominare altrettanti suoi consiglieri. Non è escluso che si arrivi a presentare un ricorso d'urgenza al Tribunale.

Ieri intanto un punto è stato a messo a segno da Elliott con il proxy advisor Glass Lewis che ha invitato ad appoggiare il fondo attivista alla prossima assemblea nella sua battaglia per limitare il potere di Vivendi e a votare contro la politica di remunerazione, mentre non ha niente in contrario alla nomina dell'Ad Amos Genish. Si aspettano ora le indicazioni degli altri due proxy, Iss e Frontis.

Oggi, inoltre, scade anche il termine per presentare le liste per il rinnovo del cda dell'assemblea del 4 maggio. Dopo quella già presentata dai francesi, è attesa la lista di Elliott, che dovrà integrare di altri 4 nomi l'elenco già presentato, mentre resta l'incognita se anche il Comitato dei Gestori presenti una propria lista, che sarà comunque di minoranza, come da statuto.