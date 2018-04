Governo, Salvini: Lega ha già fatto più di un passo indietro

Udine, 9 apr. - "La Lega ha fatto più di un passo indietro. Per eleggere i presidenti di Camera e Senato noi non abbiamo chiesto niente e non abbiamo ottenuto niente. Mi piacerebbe che anche gli altri usassero lo stesso buon senso e la stessa generosità". Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, oggi a Udine, a margine di uno dei numerosi incontri che lo vedranno impegnato nell'arco della giornata in Fvg. "Se rimangono sulle stesse posizioni, o io o nessuno, l'unica via che rimane è quella del voto, non vedo altre soluzioni", ha concluso Salvini.