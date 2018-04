Governo, Salvini: vogliamo voto italiani conti su scelta Governo

Udine, 9 apr. - "Vogliamo che il voto degli italiani conti sulla scelta del governo, dopo tanti governi eletti e scelti a prescindere dalla volontà popolare". Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, oggi a Udine, a margine dell'inaugurazione della sede elettorale per le prossime elezioni comunali.

"Gli italiani hanno votato la coalizione di Centrodestra come quella più votata, secondi i 5 Stelle. Escludo quindi qualsiasi tipo di accordo di Governo con il Partito Democratico, che ha mal governato negli ultimi anni", ha aggiunto. "Si parte della coalizione di centrodestra. Mancano dei voti, a chi li chiedo? A caso, alla gente che passeggia per strada o per il Parlamento? No. Provo a dialogare sui temi con i 5 Stelle: sulla riforma delle pensioni, la riforma del lavoro, della scuola e della giustizia. A questo punto è Di Maio che deve dire agli italiani se continua a dire no a tutto, a dire 'io faccio il Presidente del Consiglio', oppure 'non gioco più'".