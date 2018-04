Confida, Massimo Trapletti nuovo presidente

Roma, 9 apr. - L`assemblea dei soci di CONFIDA - Associazione Italiana Distribuzione Automatica, ha eletto alla Presidenza Massimo Trapletti, Presidente e CEO di Bianchi Industry SpA, per i prossimi quattro anni.

"Mi sento molto onorato di rappresentare CONFIDA - dichiara in una nota il neoeletto Presidente Massimo Trapletti - la più importante associazione a livello Europeo del vending, un settore che occupa oltre 30.000 persone ed è un vero e proprio `Made in Italy` sia perché i più importanti costruttori di vending machine sono italiani sia per la professionalità delle aziende di gestione che operano nel nostro Paese che detengono la più ampia catena di distribuzione alimentare automatica d`Europa: oltre 800mila vending che offrono ogni giorno ristoro in aziende, ospedali, scuole e università e luoghi di transito".

Massimo Trapletti, 56 anni, bergamasco, una carriera quasi tutta all`insegna del vending. A partire dal 1992 guida, in qualità di amministratore delegato, Bianchi Industry, uno dei marchi leader nella produzione di distributori automatici e di macchine professionali da caffè, acquisita nel 1976 dal padre Angelo che era già proprietario e Presidente del glorioso marchio Bianchi biciclette. Nel 2007 la famiglia Trapletti vende Bianchi Industry che all`epoca fatturava circa 100 milioni e Massimo Trapletti diventa CEO, tra il 2008 e il 2014, di IVS Italia spa, l`azienda leader in Italia nella gestione di distributori automatici. A luglio del 2014 la famiglia Trapletti riacquista nuovamente la Bianchi, che nel frattempo era entrata in crisi, e Massimo Trapletti ne torna alla guida in qualità di Presidente e Amministratore delegato riportandola al successo, puntando tutto sulle nuove tecnologie, l`attenzione ai cambiamenti nei gusti dei consumatori e estendendone l`attività all`ho.re.ca (Hotellerie, Restaurant, Cafè) con l`acquisizione di uno dei marchi più rappresentativi nel mercato delle macchine professionali da caffè: Brasilia.

L`assemblea dei soci di CONFIDA ha altresì eletto le altre cariche associative per il prossimo quadriennio: il Presidente del Gruppo Imprese di Gestione Pio Lunel, il Presidente del Gruppo Fabbricanti di Distributori Automatici Roberto Pellegrini, il Presidente del Gruppo Prodotti Stefano Piccinini, il Presidente del Gruppo Servizi e Commercializzazione Ernesto Piloni e il Presidente del Gruppo Giovani Roberto Pace.