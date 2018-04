Itema presenta domanda ammissione Borsa, vede Ipo nel I semestre

Milano, 9 apr. - Itema, società bergamasca leader nella produzione di telai tessili, ha presentato in data odierna a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie. E' previsto che la quotazione venga completata entro il primo semestre del 2018, compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente al rilascio del provvedimento di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana e all'approvazione del prospetto da parte di Consob.

Le azioni saranno collocate esclusivamente presso investitori istituzionali in Italia e all`estero.

Nel dettaglio, le azioni ordinarie oggetto dell`offerta saranno in parte offerte in sottoscrizione dalla società (tramite un aumento di capitale di massime 20 milioni di azioni ordinarie, pari al 23,8% del capitale sociale post aumento) e in parte, pari a massime complessive 7.250.000, poste in vendita da Società Elettrica Radici (Ser) - detenuta dalla famiglia erede di Gianni Radici - attuale socio di maggioranza della società, titolare di una partecipazione del 60% - e Tam - detenuta dalle famiglie Arizzi e Torri (che detengono direttamente e indirettamente circa il 33%) - socio titolare, alla data odierna, di una partecipazione del 7,1% del capitale della società.