P.A., Cgil a Governo: tavolo su coda contratto sicurezza e difesa

Roma, 9 apr. - "La rapida apertura del tavolo di confronto per la definizione della coda contrattuale, con particolare riferimento agli aspetti normativi del contratto". A chiederlo sono la Fp-Cgil e il Silp-Cgil in una lettera inviata ai ministri Marianna Madia, Marco Minniti e Andrea Orlando in merito al rinnovo del contratto per il comparto sicurezza e difesa.

Nella lettera firmata dal segretario nazionale della Fp, Salvatore Chiaramonte, e dal segretario generale del Silp, Daniele Tissone, si legge che "il ritardo finora accumulatosi è in controtendenza con gli impegni presi dall`attuale esecutivo e mortifica il personale del Comparto, oltre a determinare una lesione grave dei diritti e delle tutele degli operatori in divisa".

Per questo "sollecitano, pertanto, una urgente convocazione del tavolo in oggetto non escludendo, in caso di mancata convocazione, un percorso di mobilitazione e un eventuale ricorso alla pubblica protesta", concludono Chiaramonte e Tissone.