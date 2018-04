Banca Mediolanum: 354 milioni di raccolta netta totale a marzo

Cernobbio (CO), 9 apr. - A marzo Banca Mediolanum ha registrato una raccolta netta totale di gruppo pari a +354 milioni. In particolare, la raccolta netta in fondi e gestioni è pari a 344 milioni. Da inizio anno la raccolta totale si porta a 982 milioni.

"Prosegue a buon ritmo la raccolta del 2018, ancora una volta di ottima qualità con 344 milioni in fondi e gestioni, specialmente considerata la volatilità che ha caratterizzato i mercati durante queste ultime settimane - ha commentato l'Ad Massimo Doris - La nostra raccolta, come sempre, si dimostra resiliente, grazie al costante impegno dei Family Banker nell`accompagnare i clienti verso i loro obiettivi di investimento, soprattutto nelle fasi di maggiore incertezza. Non a caso la strategia di Banca Mediolanum, da sempre orientata alla massima diversificazione e a un asset allocation a misura delle esigenze dei clienti, quest`anno insiste particolarmente sull`importanza dei Piani di Accumulo". "Nei primi mesi del 2018 questi strumenti - ha proseguito Doris - stanno infatti riscuotendo un alto gradimento da parte dei clienti, dimostrabile dalla sottoscrizione di quasi 42.000 nuovi contratti pluriennali con addebito automatico, che si confrontano con i circa 11.500 dello stesso periodo dell`anno scorso".