Gb, ondata di crimini violenti, sotto accusa i tagli alla polizia -3

Londra, 9 apr. -

Rudd ha detto alla Bbc di non aver visto il documento, ma ha respinto i tentativi di fare della questione "un tema di conflitto politico sui numeri della polizia". "Si tratta di crimini complessi che non si risolvono facendo arresti" ha detto. La strategia comprende nuove norme sulle armi offensive, per impedire che i coltelli comprati su internet possano essere spediti a indirizzi privati. Rudd chiederà anche ai social media di fare di più per abolire i contenuti violenti. Ci sono finanziamenti per "progetti di comunità" destinati ai giovani e per un centro di coordinamento che prenda di mira le reti di spaccio di droga nazionali.

Il sindaco di Londra Sadiq Khan, che non ha poteri di polizia, ha annunciato un vertice con i leader politici per domani, mentre crescono gli appelli per un suo intervento.

(fonte afp)