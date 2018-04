Gb, ondata di crimini violenti, sotto accusa i tagli alla polizia -2

Londra, 9 apr. -

Il governo ha respinto le accuse che l'impennata del crimine sia dovuta ad anni di tagli alla spesa per la sicurezza, nonostante un documento dello stesso ministero di Rudd, filtrato sui media, sostenga queste tesi. Il documento, datato febbraio e pubblicato sul quotidiano The Guardian, rileva che le risorse destinate alla repressione dei reati violenti sono state ridotte e questo "può aver incoraggiato i perpetratori". E' "improbabile che ciò sia il fattore che ha scatenato il mutamento delle violenze gravi, ma può essere uno dei fattori sottostanti che ha consentito la prosecuzione della crescita" afferma il documento, che nel sommario recita "non è la causa, ma ha probabilmente contribuito".

Secondo il partito laburista all'opposizione, il governo conservatore dal 2010 ha tagliato 21mila agenti. I ministri sostengono che l'aumento delle violenze è legato piuttosto al maggior numero di segnalazioni di polizia oltre che al mutamento del mercato della droga, più orientato verso il crack. (Segue)