Lega, Salvini: dialogo con M5S possibile se stop a veti

Fogliano-Redipuglia, 9 apr. - "Il dialogo con i 5 stelle è possibile se la smettono di porre veti e di mettersi al centro del mondo, visto che sono arrivati secondi e non primi". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, oggi a Fogliano-Redipuglia, dove ha incontrato i cittadini nel primo di una serie di incontri che lo vedranno impegnato oggi in Fvg. "Io ho voglia di dialogare, ho voglia di costruire e ho voglia di cancellare la legge Fornero, ridurre le tasse, espellere un po' di clandestini: ci proverò fino all'ultimo, se non fosse possibile la parola torna agli italiani", ha concluso Salvini.