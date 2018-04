Deutsche Bank vola in Borsa, mercato plaude a nuovo ad Sewing

Roma, 9 apr. - Il mercato brinda all'arrivo di un nuovo amminiostratore delegato a Deutsche Bank, la prima banca tedesca, che versa in condizioni problematiche. Con l'arrivo del nuovo capo azienda Christian Sewing, che sostituisce l'amministratore delegato britannico John Cryan, che aveva guidato la banca dal 2016, gli investitori sperano in un cambio di strategia. Alle 10.48 le azioni Deutsche Bank registravano un rialzo del 3,77% a 11,79 euro, la migliore performance dell'indice Dax.

Cryan è riuscito a risolvere alcuni dei principali problemi legali registrato dalla Banca dopo la crisi finanziaria, ma non è riuscito a riportare il prestatore alla redditività.

Sewing, un veterano del settore bancario al dettaglio, ha avvertito in una lettera ai dipendenti del quotidiano economico Handelsblatt prenderà e attuerà "decisioni difficili", cercando soprattutto di ridurre i costi e ridare a Deutsche la sua "mentalità da cacciatore". Ha promesso "ulteriori cambiamenti" alla struttura della banca in un "difficile contesto di mercato" che la vedrebbe ritirarsi dalle aree in cui non sta registrando profitti abbastanza elevati.

Gli osservatori osserveranno soprattutto ai piani di Sewing per la divisione investment banking, i cui 40.000 dipendenti rappresentano la fetta più grande delle entrate di Deutsche. (con fonte afp)