Siria accusa Israele dell'attacco missilistico a base aerea -2

Damasco, 9 apr. - Contattato dalla France presse, un portavoce militare israeliano si è rifiutato di commentare.

Israele ha già colpito lo scorso febbraio la base T4, nota anche come Tiyas, nella provincia di Homs, dopo aver accusato Teheran, alleato di Damasco, di aver inviato un drone sul proprio territorio da una "base iraniana" in Siria, identificata appunto in quella T-4.

Il governo israeliano ha più volte attaccato siti militari siriani nel corso del conflitto, colpendo anche le forze iraniane che combattono al fianco di Damasco, sostenendo che non consentirà all'Iran di rafforzare la propria presenza militare in Siria, trasformandola in una base di rifornimento per i suoi alleati libanesi Hezbollah.