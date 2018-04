Ungheria, per il sovranista Orban altri 4 anni al comando -4

Budapest, 9 apr. - Le politiche di Orban sui migranti - perno della sua nuova vittoria e quindi con ogni probabilità ancora al centro del nuovo mandato - hanno visto il premier ungherese in testa al drappello dei Paesi dell'Est europeo contrari al programma Ue di ricollocalmento che propone la redistribuzione dei migranti sull'intero territorio europeo. Orban fa anche parte del fronte sempre più contrario al rinnovo delle sanzioni Ue nei confronti della Russia.

Sul fronte interno, il partito Fidesz è stato il motore legislativo che ha permesso al premier di mettere il bavaglio a varie istituzioni e settori della società, dai media alla giustizia, ma anche economia e cultura. Durante la campagna elettorale Orban ha denunciato complotti, ha inasprito i toni nei confronti di un'opposizione che sembrava minacciarlo e ha promesso vendetta, citando una lista di 2000 persone a suo avviso pagate per spodestare il suo governo. "Sappiamo esattamente chi sono e sappiamo i loro nomi, sappiamo per chi e come lavorano", ha dichiarato. Nel mirino di Orban ci sono innazitutto le Ong finanziate dal miliardario americano di origine ungherese George Soros, ma la "lista" del premier potrebbe andare oltre.