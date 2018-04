Ungheria, per il sovranista Orban altri 4 anni al comando -3

Budapest, 9 apr. - Gli interlocutori europei non si sono precipitati a congratularsi per la vittoria. Ma Orban non è isolato in Europa. Nella notte ha ricevuto subito le felicitazioni del premier polacco Mateusz Morawiecki (e ha pubblicamente ringraziato il leader conservatore Jaroslaw Kaczynski), oltre a messaggi di auguri dai leader dell'estrema destra francese Marine Ler Pen e dell'estrema destra olandese Geert Wilders.

Dall'Italia, commenti compiaciuti sia di Matteo Salvini che dalla presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Secondo Salvini, "l'Ungheria ha votato con il cuore e con la testa, ignorando le minacce di Bruxelles e i miliardi di Soros". Mentre Meloni ha sottolineato la "difesa dell'identita', lotta all'islamizzazione forzata, contrasto alla speculazione finanziaria e al globalismo: e' il modello che Fratelli d'Italia vuole seguire anche in Italia". (Segue)