Ungheria, per il sovranista Orban altri 4 anni al comando -2

Budapest, 9 apr. - Il risultato di ieri, ottenuto grazie a una forte mobilitazione che aveva fatto sperare l'opposizione e invece di è rivelata pro-Orban, dà buone chance al premier di conservare in parlamento la "super-maggioranza" dei due terzi, già ottenuta nel 2010 e nel 2014. Ovvero almeno 133 seggi sui 199 che compongono l'assemblea monocamerale, soglia necessaria per le modifiche costituzionali.

"Questa è una vittoria storica che ci dà l'opportunità di continuare a difenderci e a difendere l'Ungheria", ha detto il leader conservatore in un breve discorso tenuto dopo la diffusione dei risultati ufficiali parziali da parte dell'Ufficio elettorale nazionale.

L'affluenza alle urne è stata pari al 69,26%, oltre sette punti percentuali in più rispetto al 2014, con diversi seggi costretti a rimanere aperti dopo l'orario di chiusura per consentire agli elettori in coda di votare. Alla fine del suo discorso della notte elettorale, Orban ha accompagnato la folla che lo ha acclamato nel centro di Budapest e che si è messa a cantare "Lunga vita alla Libertà ungherese", canzone-inno della rivoluzione del 1948.(Segue)