Ungheria, per il sovranista Orban altri 4 anni al comando

Budapest, 9 apr. - Viktor Orban, rafforzato dalla schiacciante vittoria nelle elezioni di ieri, si appresta a dirigere l'Ungheria per altri quattro anni. Un nuovo mandato che promette ulteriori scontri con l'Unione europea e fanno temere un altro giro di vite in patria in termini di diritti civili e misure di repressione nei confronti dell'opposizione. Timori rinfocolati da un suo comizio elettorale lo scorso 15 marzo, quando il premier ungherese 54enne ha prospettato "misure legali, politiche e legali" mirate ai suoi oppositori. "Dovremmo prendere sul serio queste promesse", ha commentato dopo il voto di ieri il noto analista Andras Biro-Nagy del think tank Policy Solutions.

Il successo del capo di governo più controverso d'Europa è incontestatabile: con lo spoglio dei voti quasi completato - i dati definitivi sono attesi tra alcuni giorni, dopo il computo delle schede degli ungheresi residenti all'estero - il partito Fidesz ottiene il 48,8% delle preferenze. Quasi 30 punti percentuali in più del secondo partito, la formazione di estrema destra Jobbik che arriva comunque al 19,67%, mentre i Socialisti ottengono il 12,42% dei voti e il partito ambientalista Lmp arriva al 6,97%. Il leader di Jobbik, che aveva condotto una campagna elettorale all'insegna di toni più moderati rispetto al passato di stampo fortemente xenofobo, si è dimesso ieri sera: aveva promesso di lasciare se non avesse vinto e così ha fatto, denunciando le "menzogne" e i "costanti attacchi" al suo partito.(Segue)