Roma, 9 apr. - "I gruppi parlamentari devono dialogare fino in fondo per cercare di risolvere i temi che affliggono il Paese: lotta a povertà, alla corruzione o annullare gli incidenti sul lavoro con misure e controlli molto più adeguati. Io auspico che i gruppi parlamentari dialoghino per fare un governo che alla fine riesca a risolvere questi problemi perchè sono i problemi che ci chiedono le persone di risolvere". Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico, intervistato dal Gr Rai.