Bergamini (Fi): Parlamento non si sottragga a sue responsabilità

Roma, 9 apr. - "Il centrodestra unito ha vinto le elezioni ed è giusto che provi a governare. Non abbiamo la maggioranza assoluta e quindi necessariamente i restanti voti dovranno arrivare da altre formazioni politiche. Siamo consapevoli che non tutto il programma elettorale del centrodestra, che è pur sempre quello che ha ricevuto il maggior consenso da parte degli italiani, possa essere interamente recepito dal Parlamento, ma ci sono misure come la lotta alla povertà, il sostegno al lavoro, specie a quello dei giovani, il rafforzamento della sicurezza per i cittadini, che dovrebbero rappresentare un minimo comune denominatore per tutti i partiti". Così in una nota Deborah Bergamini, deputata e responsabile Comunicazione di Forza Italia, che aggiunge: "Quindi, ci aspettiamo dal Parlamento un atteggiamento di maturità, che non si volti dall`altra parte e non si sottragga dalle sue responsabilità verso il Paese e i cittadini, i quali chiedono alla politica risposte concrete e immediate".