Rosato (Pd): intesa Di Maio-Salvini è solida, c'è solo nodo Fi

Roma, 9 apr. - "Non so quanti veramente nel Pd pensino che sia possibile passare sotto i banchi del governo e dire sì alla fiducia a un esecutivo Di Maio". È quanto si chiede il vicepresidente della Camera Ettore Rosato (Pd), intervistato dal Corriere della Sera. E la rispsota è netta: "Credo pochissimi, forse nessuno. Con i 5 Stelle e con la Lega siamo agli antipodi su tutto e la loro campagna elettorale è stata orientata a dire e promettere cose alternative a quelle fatte dai governi del Pd".

"Sono in tanti - afferma - quelli che stanno al gioco di Di Maio che ci vuole usare come arma di pressione su Salvini. Molti commentatori filo grillini che ci descrivevano come il male dell'Italia ora ci fanno la corte. Non fanno altro che continuare il loro lavoro di filo-grillini". Rosato si dice convinto che "Lega e 5 Stelle abbiano già fatto l'accordo. Resta da sciogliere il nodo importante di cosa fare di Fi, ma l'intesa tra Salvini e Di Maio per me è solida".

Rosato nega poi di essere il candidato dei renziani alla segreteria Dem: "Decideremo in maniera collegiale sia modalità che candidati. Il nostro interesse è trovare una soluzione che tenga unito il più possibile il partito e ci consenta di ripartire dopo la batosta elettorale". E su Renzi dice: "Si è dimesso da segretario, non da politico, da' il suo contributo alle decisioni che prendiamo collegialmente. Io penso che questo tentativo che qualcuno mette in campo di individuare sempre in lui il problema del Pd sia un modo per non affrontare i problemi, oltre che per scaricare tutte le responsabilità sulla sua sola persona".