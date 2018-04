Ungheria, Fontana (Lega): congratulazioni a Orbàn, Ue del futuro

Roma, 9 apr. - "La schiacciante riconferma di Viktor Orban e il successo del suo partito, Fidesz, sono la dimostrazione del buon governo ungherese di questi anni, premiato dagli elettori. Con queste elezioni un nuovo tassello verso un'Europa più vera e più giusta è stato posto". Così il vicepresidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana sulle elezioni in Ungheria. "L'Europa del futuro potrà basare le sue nuove fondamenta sull'alleanza delle forze identitarie, ovunque in grande crescita, unica alternativa al sistema pro-globalizzazione che ha dominato in questi anni e che ha portato con sé disparità, sfruttamento dell'immigrazione clandestina, evasione fiscale delle multinazionali e concorrenza sleale".