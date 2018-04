Ungheria, Gasparri: Orbàn è del PPe, non è pericoloso estremista

Roma, 9 apr. - "La vittoria di Orban alle elezioni ungheresi premia il Ppe e la fermezza contro i clandestini. auguri al premier ungherese, stop clandestini". Lo scrive in un tweet il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, allegando una foto che lo ritrae in compagnia di Orban. Intervistato da Agorà su RaiTre, Gasparri ha spiegato: "Orban fa parte del Partito Popolare Europeo, una famiglia composita, di un`area non solo di centro ma variamente di centro destra, quindi non è un pericoloso estremista".