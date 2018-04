Nordcorea, Cina blocca le esportazioni di prodotti "dual use"

Pechino, 9 apr. - La Cina ha annunciato oggi di aver bloccato le esportazioni in Corea del Nord di prodotti, tecnologie e attrezzature che possono essere utilizzati per produrre armi convenzionali o armi di distruzione di massa. La lista dei 32 prodotti "dual use" vietati è in linea con le sanzioni approvate lo scorso settembre dal Consiglio di sicurezza dell'Onu per fermare il programma balistico e nucleare di Pyongyang, ha precisato il ministero del Commercio cinese in un comunicato.

L'annuncio arriva prima del previsto incontro, il prossimo 27 aprile, tra il leader nordcoreano Kim Jong Un e il presidente sudcoreano Moon Jae-in. A maggio dovrebbe quindi tenersi il faccia a faccia tra Kim e il presidente americano Donald Trump.

La Cina è il principale partner diplomatico ed economico della Corea del Nord, ma ha sostenuto le sanzioni imposte dall'Onu contro le ambizioni nucleari di Pyongyang. Le esportazioni cinesi verso la Corea del Nord sono così diminuite del 32,4% a febbraio, rispetto allo scorso anno, e Pechino ha aumentato le pressioni sul regime di Kim Jong Un, riducendo anche le forniture di petrolio.