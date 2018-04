Orlando: modalità elezione segretario Pd? Prima serve programma

Roma, 9 apr. - "Il Pd prima deve provare a costruire una piattaforma programmatica. Se non siamo in grado di dare una risposta al voto i rischi sono gravi". Lo dice Andrea Orlando, ospite di Radio Capital, che aggiunge: "A me interessa poco se il segretario lo elegge l'assemblea o le primarie, mi interessa che quando si arriva al congresso sia stato fatto quel lavoro" di costruzione di una piattaforma programmatica. "Credo sia più semplice farlo attraverso l'assemblea che elegge un segretario, ma se deve essere un elemento di divisione...".