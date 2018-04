Francia di nuovo paralizzata per sciopero ferrovieri

Parigi, 9 apr. - Nuovo sciopero dei ferrovieri francesi oggi, il terzo in meno di una settimana, mentre in Parlamento approda la riforma della società ferroviaria pubblica che ha suscitato le ire dei lavoratori e che il governo giura di voler portare fino in fondo. Le adesioni alla protesta sono leggermente più basse di quelle della agitazioni della scorsa settimana: il 43% tra il personale indispensabile alla circolazione dei treni, contro il 48% di martedì e mercoledì scorsi. Secondo la società delle ferrovie di stato Sncf, sciopera il 74% dei macchinisti, come nella altre giornate, mentre per le altre categorie di lavoratori l'adesione è più bassa. Oggi è prevista la circolazione si un Tgv su cinque, un treno regionale su tre e un Intercity su sei. (Segue)