Bonafede (M5s): veto non è solo su Berlusconi ma su tutta Fi

Roma, 9 apr. - Il veto del M5s non è solo contro SIlvio Berlusconi ma contro tutta Forza Italia, perchè "è impossibile scindere" quel partito dal suo leader un 'governo del cambiamento' "sarebbe impossibile farlo con Forza Italia". Lo dice Alfonso Bonafede, in un'intervista a La Stampa.

"La legalità è la nostra stella polare. I cittadini - afferma l'esponente M5s indicato come possibile ministro della Giustizia - sanno che, con la Terza Repubblica, Berlusconi deve appartenere al passato. Per 20 anni l'Italia è rimasta bloccata sull'essere pro o contro Berlusconi, anni in cui ci si occupava degli interessi di uno solo. Non c'è un solo italiano che non sappia che è impossibile scindere Fi da Silvio Berlusconi. Il prossimo governo deve realizzare il cambiamento e sarebbe impossibile farlo con Forza Italia".

Quanto all'apertura al Pd, letta come un modo per mettere a pressione a Salvini, Bonafede replica: "Non facciamo giochetti, le proposte ci saranno se ci siederemo a un tavolo. Siamo in una fase in cui bisogna essere responsabili: non crederà davvero che i punti del contratto di governo vengano anticipati sui giornali o in Tv?"