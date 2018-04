Orlando: da M5s toni diversi ma Di Maio poco credibile

Roma, 9 apr. - "Va apprezzato che i toni" del M5s verso il Pd "cambino, al di là degli esiti politici. Perchè i toni usati verso il Pd in questi anni hanno avelenato il clima". E tuttavia che questo "porti a fatti concreti è un altro discorso. Bisogna guardare i contenuti e non i tatticismi". Lo ha detto l'esponente Pd Andrea Orlando, ospite di CircoMassimo su RadioCapital, che rispetto ad una 'collaborazione' con i Cinque Stelle dice: "Non so se ci sono le condizioni, ho dei forti dubbi, è molto difficile pensare a qualche forma di collaborazione se non quella di convergere su singoli punti che è normale in una democrazia".

In particolare, per Orlando "quello che rende tutto poco credibile" nel discorso di Luigi Di Maio "è rivolgersi a Salvini e al Pd in modo indifferente al merito. Parlare di contenuti aiuterebbe a guardare tutto in modo più serio e il presidente della Repubblica ad affrontare questo passaggio". A giudizio del ministro della Giustizia, "è evidente che Di Maio deve scegliere tra noi e la Lega". Inoltre, Di Maio "fa riferimento al contratto alla tedesca ma Merkel ha detto cosa voleva fare. Di Maio parte da una serie di slogan che devono fare i conti con il reperimento delle risorse per realizzarle. Se vuole darsi credibilità per proporsi come premier dovrebbe iniziare a dire cosa vuole fare, a proporre un'agenda".