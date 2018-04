Siria accusa Israele dell'attacco missilistico a base aerea

Damasco, 9 apr. - Il regime siriano ha accusato Israele dell'attacco missilistico messo a segno la scorsa notte all'aeroporto militare T-4, nei pressi della città di Homs. Lo riporta l'agenzia di stampa Sana.

"L'attacco israeliano all'aeroporto T-4 è stato messo a segno con velivoli F-15 che hanno lanciato diversi missili mentre sorvolavano il territorio libanese", ha scritto Sana, citando una fonte militare.

L'accusa di Damasco arriva dopo che anche Mosca ha puntato il dito contro Israele per l'attacco missilistico della scorsa notte. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani sono rimasti uccisi "almeno 14 combattenti, tra cui forze iraniane", aggiungendo che nella base sono presenti "forze russe, iraniane e del movimento libanese Hezbollah", alleate del regime di Bashar Al-Assad. Mosca ha precisato che "non ci sono consiglieri (militari) russi tra i feriti".