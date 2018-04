Salvini: se tutti restano fermi su proprie posizioni si rivota

Roma, 9 apr. - "Se tutti continuano a dire no, no, no... a mettere veti, a dire quello non mi piace, quello mi sta antipatico, non se ne esce. Io sarei orgoglioso di fare il premier ma se ci fosse una situazione diversa che permette all`Italia di andare avanti: io non dico o Salvini o nessuno, e se tutti usassero lo stesso buonsenso ne usciremmo. Se invece tutti rimangono fermi sulle loro posizioni e non c`è un governo, si vota". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, intervistato da Agorà su RaiTre.